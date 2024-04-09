Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Alex Nемо ФСБ проснитесь! В России практически нет таджиков, у вас под боком размножается гнездо тех кого мы в своё время называли духами. В Афгане талибам они не нужны, как впрочем и в таджикистане. Вот и выдавливают их в Россию. Решайте вопрос пока не потекли реки крови русской!

Evgenija Palette И ВСЮ ЭТУ СВОЛОЧЬ МЫ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ? ( чтобы не иссякали потоки нефти и газа и других полезных вещей, за которые платят деньги, В НАПРАВЛЕНИИ НАШИХ ВРАГОВ? Чтобы оставалась неразрушенной их инфраструктура? А эти твари чтобы продолжали СОЗДАВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НА ПОТРЕБУ НАШИМ ВРАГАМ, ЧТОБЫ НЕ ОПУСТЕЛИ КАРМАНЫ ОЛИГАРХОВ И ИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ?... Так, что ли? Правильно я понимаю?