Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • виктор климахин
    Проснулись   в  род  пуганый   доброжелатели   защитники   и  те  кто  стрижет   черножопых  шакалов   басмачей    их...Реальные коммента...
  • Evgenija Palette
    И ВСЮ ЭТУ СВОЛОЧЬ МЫ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ? ( чтобы не иссякали потоки нефти и газа и других полезных вещей, за которые плат...Реальные коммента...
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    А причем тут ветеринария армении , ведь молоко сухое импортируется из европы по дешевке , а когда армянской водичкой ...Молочная продукци...

Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов. За тех. Кто совершил преступление в ККХолле. Приезжие оправдывают тех, кто устроил бойню в ККХолле Восток устроен именно так: Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем".

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Комментарии
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Alex Nемо
ФСБ проснитесь! В России практически нет таджиков, у вас под боком размножается гнездо тех кого мы в своё время называли духами. В Афгане талибам они не нужны, как впрочем и в таджикистане. Вот и выдавливают их в Россию. Решайте вопрос пока не потекли реки крови русской!
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3 час.
Evgenija Palette
И ВСЮ ЭТУ СВОЛОЧЬ МЫ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ? ( чтобы не иссякали потоки нефти и газа и других полезных вещей, за которые платят деньги, В НАПРАВЛЕНИИ НАШИХ ВРАГОВ? Чтобы оставалась неразрушенной их инфраструктура?  А эти твари чтобы продолжали СОЗДАВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НА ПОТРЕБУ НАШИМ ВРАГАМ, ЧТОБЫ НЕ ОПУСТЕЛИ КАРМАНЫ ОЛИГАРХОВ И ИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ?... Так, что ли? Правильно я понимаю?
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1 час.
виктор климахин
Проснулись   в  род  пуганый   доброжелатели   защитники   и  те  кто  стрижет   черножопых  шакалов   басмачей    их  надо  считать   тоже  черножопыми   псами  а  не  Россиянами
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1 час.

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