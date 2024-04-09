Реальные комментарии мигрантов. За тех. Кто совершил преступление в ККХолле. Приезжие оправдывают тех, кто устроил бойню в ККХолле Восток устроен именно так: Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем".
Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося
Комментарии
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Alex Nемо
ФСБ проснитесь! В России практически нет таджиков, у вас под боком размножается гнездо тех кого мы в своё время называли духами. В Афгане талибам они не нужны, как впрочем и в таджикистане. Вот и выдавливают их в Россию. Решайте вопрос пока не потекли реки крови русской!
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3 час.
Evgenija Palette
И ВСЮ ЭТУ СВОЛОЧЬ МЫ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ? ( чтобы не иссякали потоки нефти и газа и других полезных вещей, за которые платят деньги, В НАПРАВЛЕНИИ НАШИХ ВРАГОВ? Чтобы оставалась неразрушенной их инфраструктура? А эти твари чтобы продолжали СОЗДАВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НА ПОТРЕБУ НАШИМ ВРАГАМ, ЧТОБЫ НЕ ОПУСТЕЛИ КАРМАНЫ ОЛИГАРХОВ И ИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ?... Так, что ли? Правильно я понимаю?
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1 час.
виктор климахин
Проснулись в род пуганый доброжелатели защитники и те кто стрижет черножопых шакалов басмачей их надо считать тоже черножопыми псами а не Россиянами
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1 час.
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