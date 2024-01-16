ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты Госдумы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента страны законопроект о праве Банка России ограничивать выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам ради снижения их закредитованности и предотвращения накопления рисков.