🤑Обновление VAST-инспектора на сайте umg.team Теперь делиться VAST-креативами стало ещё проще: мы добавили кнопку Copy, которая копирует ссылку с уже предзаполненным тегом в инспектор.
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🤑Обновление VAST-инспектора на сайте umg.team Теперь делиться VAST-креативами стало ещё проще: мы добавили кнопку Copy, которая копирует ссылку с уже предзаполненным тегом в инспектор.