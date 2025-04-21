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UMG

1 подписчик
🤑Обновление VAST-инспектора на сайте umg

🤑Обновление VAST-инспектора на сайте umg.team Теперь делиться VAST-креативами стало ещё проще: мы добавили кнопку Copy, которая копирует ссылку с уже предзаполненным тегом в инспектор.

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