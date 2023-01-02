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Альба об удалении в матче с «Эспаньолом»: «Судья Лаос ошибся. Он просто забыл, что у меня уже была желтая»

Жорди Альба прокомментировал свое удаление в матче с «Эспаньолом». В 15-м туре Ла Лиги «Барселона» и «Эспаньол» сыграли вничью (1:1).

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