Проблема электросамокатов в российских городах ярко выражена, и с этим нужно что-то делать, считает депутат Государственной думы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Транспортный эксперт Яблоков: надо обуздать вседозволенность курьеров на СИМ
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Интересные ребята живут в Москвабаде - сначала под дружное одобрение создают проблему, потом с мужественным выражением морды лица её преодолевают. То есть наперёд подумать нет сил или желания. Скорее второе. Ведь везде во всех благих начинаниях фигурируют деньги, сравнительно большие и лёгкие деньги, а всё остальное сегодня вторично. Одни "за бабки себе" создают проблемы окружающим, другие "за зарплату" должны эти проблемы решать. Поневоле проникаешься уважением к героям сериала "Меч"... те решали проблемы радикально.
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