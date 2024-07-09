Транспортный эксперт Яблоков: надо обуздать вседозволенность курьеров на СИМ

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Леонид Ла Рошель

Интересные ребята живут в Москвабаде - сначала под дружное одобрение создают проблему, потом с мужественным выражением морды лица её преодолевают. То есть наперёд подумать нет сил или желания. Скорее второе. Ведь везде во всех благих начинаниях фигурируют деньги, сравнительно большие и лёгкие деньги, а всё остальное сегодня вторично. Одни "за бабки себе" создают проблемы окружающим, другие "за зарплату" должны эти проблемы решать. Поневоле проникаешься уважением к героям сериала "Меч"... те решали проблемы радикально.