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Транспортный эксперт Яблоков: надо обуздать вседозволенность курьеров на СИМ

Транспортный эксперт Яблоков: надо обуздать вседозволенность курьеров на СИМ

Проблема электросамокатов в российских городах ярко выражена, и с этим нужно что-то делать, считает депутат Государственной думы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Интересные  ребята живут в Москвабаде - сначала под дружное одобрение создают проблему, потом с мужественным выражением морды лица её преодолевают. То есть  наперёд подумать нет сил или желания. Скорее второе. Ведь везде во всех благих начинаниях  фигурируют деньги, сравнительно большие и лёгкие деньги, а всё остальное сегодня вторично. Одни &quot;за бабки себе&quot; создают проблемы окружающим, другие &quot;за зарплату&quot; должны эти проблемы решать. Поневоле проникаешься уважением к героям сериала &quot;Меч&quot;... те решали проблемы радикально.
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