Київ, Майдан Незалежності (архівне фото) Україна попросила про відстрочку обслуговування зовнішнього боргу Група кредиторів України має намір забезпечити його скоординоване призупинення Україна попросила своїх міжнародних кредиторів, включаючи західні держави та найбільші інвестиційні фонди світу, заморозити виплати за її боргами на два роки, щоб Київ міг зосередити свої фінансові ресурси, що скорочуються, на протистоянні Росії.