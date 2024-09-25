Адвокат: при освобождении от уголовного наказания за участие в СВО есть риски

Почетный адвокат, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов прокомментировал принятый 24 сентября Госдумой закон об отправке подсудимых на военную службу после заключения контракта с Министерством обороны.
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