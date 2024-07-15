Почему запрещают русский язык? ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую В чём вообще смысл запрещать русский язык? И почему говорят «великий и могучий»? Русский мир и всё такое – это понятно и непонятно одновременно (Украина – особый случай, но ограничивают много где).
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