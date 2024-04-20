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Полковник ДНР Басурин: погибший военкор Еремин вошел в мировую историю

Полковник ДНР Басурин: погибший военкор Еремин вошел в мировую историю

ИЗВЕСТИЯ Погибший в зоне спецоперации военкор "Известий" Семен Еремин вошел в мировую историю, заявил общественный деятель, полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Эдуард Басурин.

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