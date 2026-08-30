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Пятый канал

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Нарколог объяснил, почему нельзя садиться за руль после безалкогольного пива

Нарколог объяснил, почему нельзя садиться за руль после безалкогольного пива

Закон не запрещает автомобилистам садиться за руль после того, как те выпили безалкогольное пиво. Однако нарколог Андрей Сергеев в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам не поступать так опрометчиво.

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