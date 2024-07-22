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Олимпиада с привкусом русофобии. Как в Париже готовятся к открытию летних Игр-2024

Олимпиада с привкусом русофобии. Как в Париже готовятся к открытию летних Игр-2024

Главная тема французских СМИ – это приближающаяся летняя Олимпиада в Париже. Церемонию их открытия, несмотря на сопровождающий ее нервный медийный фон и многочисленные опасения контртеррористического характера, анонсируют, как «самую масштабную и красивую церемонию открытия в истории Олимпийских игр».

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