Эксперт предупредила о поддельных школьных сайтах перед 1 сентября

Эксперт Алла Храпунова из "Мошеловки" предупредила о росте мошенничества перед 1 сентября. Злоумышленники создают фальшивые сайты и школьные чаты, призывая родителей и учителей предоставлять личные данные и денежные средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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