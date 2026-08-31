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Царьград

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Эксперт предупредила о поддельных школьных сайтах перед 1 сентября

Эксперт предупредила о поддельных школьных сайтах перед 1 сентября

Эксперт Алла Храпунова из "Мошеловки" предупредила о росте мошенничества перед 1 сентября. Злоумышленники создают фальшивые сайты и школьные чаты, призывая родителей и учителей предоставлять личные данные и денежные средства.

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