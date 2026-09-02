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Иркутск Сегодня

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Премии Губернатора для олимпиадников учреждены в Приангарье

В 2026 году в Иркутской области учреждены премии Губернатора для юных жителей, победивших в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а также для победителей и призеров ее заключительного этапа.

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