Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев не расследует бойню в Одессе

Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев не расследует бойню в Одессе

Объективно расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, разрушит миф о «Евромайдане» и европейских ценностях, а также о якобы благородных целях и идеях тех, кто устроил государственный переворот на Украине.

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