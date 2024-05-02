Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев не расследует бойню в Одессе

Объективно расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, разрушит миф о «Евромайдане» и европейских ценностях, а также о якобы благородных целях и идеях тех, кто устроил государственный переворот на Украине.