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Царьград

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Петербург отмечает блокаду и столетие Вишневской "Поющими мостами"

Петербург отмечает блокаду и столетие Вишневской "Поющими мостами"

В Санкт-Петербурге в ночи с 4 по 6 сентября пройдёт шоу "Поющие мосты", посвященное памяти жертв блокады и столетию Галины Вишневской.

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