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Регионы России

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В Турции запущен масштабный проект Карапынарского геопарка

В Турции запущен масштабный проект Карапынарского геопарка

Карапынарский геопарк известен своими уникальными карстовыми провалами, марсианскими пустынными дюнами и расположенным в вулканическом кратере «Злое озеро» (Аджыгёль), признанными мировыми геологическими сокровищами и входящими в топ-100 величайших геологических объектов планеты.

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