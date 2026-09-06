В Турции запущен масштабный проект Карапынарского геопарка

Карапынарский геопарк известен своими уникальными карстовыми провалами, марсианскими пустынными дюнами и расположенным в вулканическом кратере «Злое озеро» (Аджыгёль), признанными мировыми геологическими сокровищами и входящими в топ-100 величайших геологических объектов планеты.
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