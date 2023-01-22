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Немецкое издание: Германия ещё в прошлом году прорабатывала вариант с передачей Украине танков Leopard 2A5

Немецкое издание: Германия ещё в прошлом году прорабатывала вариант с передачей Украине танков Leopard 2A5

Германия прорабатывала вариант поставки немецких танков Leopard 2 Украине еще в прошлом году, подсчитав количество танков, которые могли бы отправиться на вооружение ВСУ.

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