«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге затронул несколько международных тем. Он рассказал о реакции России на высылку дипломатов из Венгрии, оценил ситуацию с газовыми хранилищами в Европе, а также сообщил о контактах по урегулированию конфликта на Украине и возможной встрече лидеров России, США и Китая.
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