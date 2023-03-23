Закон и Порядок

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Тяжкая жизнь российского олигарха

Тяжкая жизнь российского олигарха

Но в ней неожиданно наметился просвет. Чтобы выпасть из немилости Вашингтона предлагается выполнить три условия:— публично выступить против СВО;— осудить лично президента России Владимира Путина;— отдать не меньше половины своего состояния Украине.

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