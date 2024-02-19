Дармера образует красивый мощный куст с густой листвой. Лучше всего она растет в местах с влажным грунтом.
Дармера
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Дармера образует красивый мощный куст с густой листвой. Лучше всего она растет в местах с влажным грунтом.