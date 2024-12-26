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Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации недалекими

Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации недалекими

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал слова людей, которые обвиняли министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на выступлении на Совете глав МИД Организации на Мальте.

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