Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации недалекими

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал слова людей, которые обвиняли министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на выступлении на Совете глав МИД Организации на Мальте.
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