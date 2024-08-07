Леброну Джеймсу наложили четыре шва из-за удара в глаз на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс получил травму во время матча 1/4 финала Игр-2024 против команды Бразилии.
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