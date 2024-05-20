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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Полки нового строя

Полки нового строя

Или в чем секрет успеха группировки "Север"? За пять дней бойцы группировки "Север" сумели взять под контроль территорию большую, чем вся украинская армия за время т.

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Комментарии
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vagas Karlito
Возможности оборонять  города пока есть у бандерья, но  их надо сводить к нулю!) У города масса потребностей!В любом случае не важно  где проводить  денацификацию! Если с оружием враг,-  уничтожать&quot;!
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13 час.
Вадим Кузнецов
Прекрасный старинный русский город Харьков
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5 час.
МА
Мишка Анисимов
А мне вот показалось, что автор (Е.Фёдоров) мутный какой-то. Статейка двусмысленная такая. Похоже засланный казачок то ?!
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1 час.

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