Или в чем секрет успеха группировки "Север"? За пять дней бойцы группировки "Север" сумели взять под контроль территорию большую, чем вся украинская армия за время т.
Полки нового строя
Комментарии
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vagas Karlito
Возможности оборонять города пока есть у бандерья, но их надо сводить к нулю!) У города масса потребностей!В любом случае не важно где проводить денацификацию! Если с оружием враг,- уничтожать"!
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13 час.
Вадим Кузнецов
Прекрасный старинный русский город Харьков
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5 час.
МА
Мишка Анисимов
А мне вот показалось, что автор (Е.Фёдоров) мутный какой-то. Статейка двусмысленная такая. Похоже засланный казачок то ?!
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1 час.
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