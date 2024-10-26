Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поделился мнением об оскорбительной кричалке фанатов «Спартака» в матче против СКА (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ и оДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров поделился мнением об оскорбительной кричалке фанатов «Спартака» в матче против СКА (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ и о реакции главного тренера армейцев Романа Ротенберга.