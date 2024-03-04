Отказ Надеждину в регистрации кандидатом в президенты вступил в силу

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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