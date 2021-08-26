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Адвокат рассказал, как Фургал ест на коленях в СИЗО

Адвокат рассказал, как Фургал ест на коленях в СИЗО

Политика Происшествия Сейчас бывший глава Хабаровского края находится в «Лефортово». В столичном СИЗО “Лефортово” из камер убрали столы, используемые арестантами в том числе для того, чтобы принять пищу.

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