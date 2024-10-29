📹❗️Луганск! Предположительно, локальный удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами MGM-140B ATACMS Block IA.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Луганск! Предположительно, локальный удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами MGM-140B ATACMS Block IA.