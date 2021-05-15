Роскомнадзор завершает действие мер по замедлению доступа к Twitter

Соцсеть заявила о выполнении всех требований Роскомнадзора и пообещала впредь своевременно блокировать запрещенный контентВ четверг 13 мая по инициативе Twitter состоялась встреча его представителей с руководством Роскомнадзора.
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