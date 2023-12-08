На малайзийском острове найдена неизвестная науке обезьяна

Эти животные обычно не скрещиваются в дикой природе, но что-то пошло не так. На острове Борнео в Малайзии обнаружена «загадочная обезьяна», которая, как полагают учёные, представляет собой редкий гибрид двух разных видов, конкурирующих за лесное пространство.