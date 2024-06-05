И опять "русский след": Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk

Артем Казаков А мы что знакомы? Или Вы мой "членик"держали ? Если уж так хочется выебнуться,то хотя бы глупость свою и невежество не показывайте . Отбитая на всю головушку урапатриотка без единой собственной мысли

Людмила Лиханова Кстати, вот так мы выявляем врагов где бы они не находились и после Победы России в СВО ВСЕХ будем ждать...такое дерьмо хозяевам не нужно, кинут и КУДЫ ты тогда подашься? Ну разве что к голубеньким нетрадиционникам. Так такое...дорого не ценится.