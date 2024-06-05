А мы ведь предупреждали - нечего делать возле наших границ. И вообще - где Америка, а где Чёрное море? Что там забыли то вообще? Впрочем, ни для кого не секрет.
И опять "русский след": Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Комментарии
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Артем Казаков
А мы что знакомы? Или Вы мой "членик"держали ? Если уж так хочется выебнуться,то хотя бы глупость свою и невежество не показывайте . Отбитая на всю головушку урапатриотка без единой собственной мысли
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2 час.
Людмила Лиханова
Кстати, вот так мы выявляем врагов где бы они не находились и после Победы России в СВО ВСЕХ будем ждать...такое дерьмо хозяевам не нужно, кинут и КУДЫ ты тогда подашься? Ну разве что к голубеньким нетрадиционникам. Так такое...дорого не ценится.
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2 час.
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4 мин.
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