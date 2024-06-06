Головинская прокуратура довела до суда дело о крупном мошеничестве

На основании представленных государственным обвинителем Головинской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя Московской области Константина Ваширона.
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