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"Прожигают металл": Насонов о том, как усатые "Герани" разрывают тросы мостов через Днепр

"Прожигают металл": Насонов о том, как усатые "Герани" разрывают тросы мостов через Днепр

Многие мостовые переправы создаются на эффекте натянутых тросов. При попадании по ним вся конструкция ломается из-за перераспределения нагрузки.

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