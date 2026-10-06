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Россияне, прилетевшие из Таиланда в Шереметьево, застряли в самолёте из-за вспышки COVID-19

Россияне, прилетевшие из Таиланда в Шереметьево, застряли в самолёте из-за вспышки COVID-19

Российские туристы по прилёте из Таиланда вынуждены некоторое время проводить самолётах в аэропорту Шереметьево из-за вспышки COVID-19 в этой стране.

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