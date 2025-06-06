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Царьград

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Массированные ракетные удары в Чернигове и Киеве: последствия атак

Массированные ракетные удары в Чернигове и Киеве: последствия атак

В Чернигове и других регионах Украины зафиксированы ракетные обстрелы. Министерство обороны России также сообщило об ударах по ключевым объектам ВСУ в Сумской области, включая механизированные и десантно-штурмовые бригады.

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