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За рулем

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Движение к порядку на дорогах: новые правила и действующие штрафы

Движение к порядку на дорогах: новые правила и действующие штрафы

Федеральные власти готовят реформу регистрации и эксплуатации электросамокатов, сигвеев и тому подобного – всего, что обозначают как СИМ, средства индивидуальной мобильности, а также «примкнувших к ним» велосипедистов, в том числе на электровелосипедах.

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