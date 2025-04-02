Движение к порядку на дорогах: новые правила и действующие штрафы

Федеральные власти готовят реформу регистрации и эксплуатации электросамокатов, сигвеев и тому подобного – всего, что обозначают как СИМ, средства индивидуальной мобильности, а также «примкнувших к ним» велосипедистов, в том числе на электровелосипедах.