Афиша мероприятий в Москве на 3 апреля: от готического спектакля до концерта по "Ведьмаку"

Погрузитесь в атмосферу готики на премьере спектакля "Упырь. История одного происшествия", узнайте секреты стендапа, насладитесь композициями из мира "Ведьмака", посетите выставки и лекции, а также поддержите "Спартак" на хоккейном матче.
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