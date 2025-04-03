Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

3 подписчика

Афиша мероприятий в Москве на 3 апреля: от готического спектакля до концерта по "Ведьмаку"

Афиша мероприятий в Москве на 3 апреля: от готического спектакля до концерта по "Ведьмаку"

Погрузитесь в атмосферу готики на премьере спектакля "Упырь. История одного происшествия", узнайте секреты стендапа, насладитесь композициями из мира "Ведьмака", посетите выставки и лекции, а также поддержите "Спартак" на хоккейном матче.

Вернуться к статье
наверх