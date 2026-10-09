US Hits 'Rogue' International Criminal Court With Sweeping Sanctions On Friday the Trump administration rolled out sweeping sanctions on the International Criminal Court, calling it a "rogue" organization and declaring that the action is part of an effort to ultimately dismantle the tribunal.
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