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US Hits 'Rogue' International Criminal Court With Sweeping Sanctions

US Hits 'Rogue' International Criminal Court With Sweeping Sanctions

US Hits 'Rogue' International Criminal Court With Sweeping Sanctions On Friday the Trump administration rolled out sweeping sanctions on the International Criminal Court, calling it a "rogue" organization and declaring that the action is part of an effort to ultimately dismantle the tribunal.

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