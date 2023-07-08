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Депутат Госдумы Белик заявил, что слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО

Депутат Госдумы Белик заявил, что слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик заявил, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина заслуживает стать членом НАТО, еще не означают, что Турция будет содействовать принятию страны в альянс.

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