Wirtualna Polska: в Гдыне поляк проломил голову украинке тростью и скрылся

В польском городе Гдыня произошло жестокое нападение на 40-летнюю женщину из Украины. Неизвестный злоумышленник нанес ей серьезные травмы тростью, сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант Марек Кобиалко из местного комиссариата полиции.
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