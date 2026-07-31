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Газета.ру

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Wirtualna Polska: в Гдыне поляк проломил голову украинке тростью и скрылся

Wirtualna Polska: в Гдыне поляк проломил голову украинке тростью и скрылся

В польском городе Гдыня произошло жестокое нападение на 40-летнюю женщину из Украины. Неизвестный злоумышленник нанес ей серьезные травмы тростью, сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант Марек Кобиалко из местного комиссариата полиции.

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