Объявлена угроза атаки беспилотников на 7 городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС. Под угрозой атаки находятся: Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, а также Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны.