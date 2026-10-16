Объявлена угроза атаки беспилотников на 7 городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС. Под угрозой атаки находятся: Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, а также Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны.
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