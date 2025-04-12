Старшина стрелковой роты снайперов группировки "Центр" Руслан с позывным "Албанец" рассказал РИА Новости, что российские военные уничтожают украинские дроны "Баба-яга" на Красноармейском направлении прицельным огнем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии