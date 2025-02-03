Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах.
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