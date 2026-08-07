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Жительницу Запорожья осудили на 12 лет за госизмену

Жительницу Запорожья осудили на 12 лет за госизмену

Запорожской областной суд приговорил жительницу Токмака к 12 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины.

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