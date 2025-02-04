Мэр Еревана оформил на мать особняк за 650 тысяч долларов

Глава администрации столицы Армении купил дорогой дом в одном из престижных районов города.Новый дорогостоящий дом в престижном районе столицы Армении был недавно приобретён мэром Еревана Тиграном Авиняном.
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