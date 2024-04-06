Навоз, пустая коробка за 30 тысяч рублей и штраф за уборку: как работают пункты выдачи маркетмлейсов

ЗАКАЗЫВАЛИ? ПОЛУЧАЙТЕ! Скажи свой код, и я скажу, какие у тебя интересы… Учредитель сети пунктов выдачи заказов и менеджер Эльзара Абибуллаева рассказала, какие необычные заказы выдавала клиентам и за что наказывает сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии