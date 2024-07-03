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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Постоит в уголочке...Пенсионный возрас...
  • alik3456 Джексон
    Единственно что может расшевелить Дуру , это штрафовать депутатов за дебильные законы... По 100 МРОТ за один закон.Пенсионный возрас...
  • Игорь Костоглод
    Туфта голимая.Жесткое совещание...

Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Белоусов провел закрытое совещание с представителями парламентских фракций Госдумы и главами федеральных ведомств, на котором в очень жёсткой форме высказал недовольство происходящим в стране.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
ты придурок - его и поставил на эту должность верховный - белоусов был долгое время помощником у него и не просто его ставили первым замом к мишустину..... преже чем писать свои писульки прочитай о нём кто он и где и какие должности занимал...... так же и про бастрикина почитай особенно какие у него полномочия и кто назначает на эту должность........ мля как надоедают всезнайки в стране - ничего незная..........☝️☝️👌😎
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
ответ ему и таким как он - Ваша Светлость Главная опасность для Белоусова - Путин. Рэмбович такими темпами набирает очки, что невольно вызывает ревность у Несравненного! Это опасно, Наш, просто так из своего кресла уйти не захочет, да и Белоусов может заявить о президентских амбициях. Я за Белоусова!!! ты придурок - его и поставил на эту должность верховный - белоусов был долгое время помощником у него и не просто его ставили первым замом к мишустину..... преже чем писать свои писульки прочитай о нём кто он и где и какие должности занимал...... так же и про бастрикина почитай особенно какие у него полномочия и кто назначает на эту должность........ мля как надоедают всезнайки в стране - ничего незная..........
Ответить
4 час.
Игорь Костоглод
Туфта голимая.
Ответить
4 час.

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