Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

ты придурок - его и поставил на эту должность верховный - белоусов был долгое время помощником у него и не просто его ставили первым замом к мишустину..... преже чем писать свои писульки прочитай о нём кто он и где и какие должности занимал...... так же и про бастрикина почитай особенно какие у него полномочия и кто назначает на эту должность........ мля как надоедают всезнайки в стране - ничего незная..........☝️☝️👌😎

Вячеслав Дегтярев

ответ ему и таким как он - Ваша Светлость Главная опасность для Белоусова - Путин. Рэмбович такими темпами набирает очки, что невольно вызывает ревность у Несравненного! Это опасно, Наш, просто так из своего кресла уйти не захочет, да и Белоусов может заявить о президентских амбициях. Я за Белоусова!!! ты придурок - его и поставил на эту должность верховный - белоусов был долгое время помощником у него и не просто его ставили первым замом к мишустину..... преже чем писать свои писульки прочитай о нём кто он и где и какие должности занимал...... так же и про бастрикина почитай особенно какие у него полномочия и кто назначает на эту должность........ мля как надоедают всезнайки в стране - ничего незная..........