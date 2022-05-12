Хабаровский бизнесмен выкупил сеть АЗС "Роснефти" на Дальнем Востоке

"Управляющая компания Комакс" (Москва), на 99% принадлежащая хабаровскому бизнесмену Константину Басюку, приобрела 100% капитала ООО "РН-Востокнефтепродукт", управляющей сетью АЗС под брендом "Роснефти" на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
"Управляющая компания Комакс" (Москва), на 99% принадлежащая хабаровскому бизнесмену Константину Басюку, приобрела 100% капитала ООО "РН-Востокнефтепродукт", управляющей сетью АЗС под брендом "Роснефти" на Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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