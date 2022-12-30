Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Весь год Алена Кравец оставалась одним из основных ньюсмейкеров страны. Она всегда была в эпицентре событий и со свойственными ей остроумием и мудростью комментировала все самое интересное.
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