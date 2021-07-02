Украинский публицист – по Конституции референдум в Крыму был легитимен

Принятая ровно 25 лет назад Конституция Украины заложила правовые основы исторического крымского референдума в марте 2014 года и вхождения Крыма в состав России.
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