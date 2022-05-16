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Старая хитрость: как без строительного уровня повесить идеально ровно полку или картину?

Старая хитрость: как без строительного уровня повесить идеально ровно полку или картину?

Добрый день, уважаемые друзья! Иногда встречаются ситуации, когда строительного уровня не оказывается под рукой, у соседей тоже не всегда есть, а ехать в строительный магазин из-за того, чтобы повесить одну единственную полку очень не хочется.

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